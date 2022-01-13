شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 مواطنين لارتكابهم مخالفات رعي في حائل وتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات رعي (268) متنًا من الإبل و(499) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في منطقتي حائل وتبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.