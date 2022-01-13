الأرصاد: درجات تحت الصفر وثلوج شمال المملكة

ضبط 7 مخالفين للبيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق المدينة المنورة والحدود الشمالية والرياض والقصيم والجوف، 7 مخالفين لنظام البيئة، 5... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 10 جمادى الآخرة 1443 هـ 10 جمادى الآخرة 1443 هـ

القوة الأمنية لشرطة عُمان تشارك في أمن الخليج العربي 3 وصلت القوة الأمنية لشرطة عمان السلطانية للمشاركة في التمرين التعبوي الخليجي المشترك للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي... الدمام: دوت الخليج الدمام: دوت الخليج 10 جمادى الآخرة 1443 هـ 10 جمادى الآخرة 1443 هـ

الشورى يناقش مشروع نظام السياحة المعدَّل الأسبوع المقبل يعقد مجلس الشورى الأسبوع القادم -عبر الاتصال المرئي- جلساته العادية «الحادية والعشرين، والثانية والعشرين» من أعمال السنة الثانية... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 10 جمادى الآخرة 1443 هـ 10 جمادى الآخرة 1443 هـ

الداخلية تجدد تحذيرها من عقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية بالقطاع الخاص جددت وزارة الداخلية نشر بيانها السابق حيال المخالفات لإجراءات الوقاية من كورونا، ومنها: دعوة المنشأة الأشخاص وإقامة التجمعات،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 10 جمادى الآخرة 1443 هـ 10 جمادى الآخرة 1443 هـ

تمكين القائمين على سُفَر إفطار الصائمين بالمسجد النبوي من أماكنهم السابقة أوصت ورشة عمل نظمتها وكالة شؤون المسجد النبوي بتمكين القائمين على سُفَر إفطار الصائمين المصرح لهم من أماكنهم المخصصة لهم في السابق,... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 10 جمادى الآخرة 1443 هـ 10 جمادى الآخرة 1443 هـ

عاجل | التحديات تؤخر نقل أسواق النفع العام دافعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن بطء مسار نقل اختصاصات أسواق النفع العام من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إليها،... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 10 جمادى الآخرة 1443 هـ 10 جمادى الآخرة 1443 هـ

عاجل | رسوم الـ 180 ألف ريال تغضب المحامين انتقد محامون عزم الهيئة السعودية للمحامين فرض مبلغ مالي يقدر بـ180 ألف ريال مقابل الحصول على ترخيص منصة وساطة إلكترونية لتقديم خدمات... الرياض: مؤيد معافا الرياض: مؤيد معافا 10 جمادى الآخرة 1443 هـ 10 جمادى الآخرة 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: درجات تحت الصفر وثلوج شمال المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.