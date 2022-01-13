الأرصاد: درجات تحت الصفر وثلوج شمال المملكة

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ضبط 7 مخالفين للبيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي
ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق المدينة المنورة والحدود الشمالية والرياض والقصيم والجوف، 7 مخالفين لنظام البيئة، 5...
القوة الأمنية لشرطة عُمان تشارك في أمن الخليج العربي 3
وصلت القوة الأمنية لشرطة عمان السلطانية للمشاركة في التمرين التعبوي الخليجي المشترك للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي...
الشورى يناقش مشروع نظام السياحة المعدَّل الأسبوع المقبل
يعقد مجلس الشورى الأسبوع القادم -عبر الاتصال المرئي- جلساته العادية «الحادية والعشرين، والثانية والعشرين» من أعمال السنة الثانية...
الداخلية تجدد تحذيرها من عقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية بالقطاع الخاص
جددت وزارة الداخلية نشر بيانها السابق حيال المخالفات لإجراءات الوقاية من كورونا، ومنها: دعوة المنشأة الأشخاص وإقامة التجمعات،...
تمكين القائمين على سُفَر إفطار الصائمين بالمسجد النبوي من أماكنهم السابقة
أوصت ورشة عمل نظمتها وكالة شؤون المسجد النبوي بتمكين القائمين على سُفَر إفطار الصائمين المصرح لهم من أماكنهم المخصصة لهم في السابق,...
عاجل | التحديات تؤخر نقل أسواق النفع العام
دافعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن بطء مسار نقل اختصاصات أسواق النفع العام من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إليها،...
عاجل | رسوم الـ 180 ألف ريال تغضب المحامين
انتقد محامون عزم الهيئة السعودية للمحامين فرض مبلغ مالي يقدر بـ180 ألف ريال مقابل الحصول على ترخيص منصة وساطة إلكترونية لتقديم خدمات...
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