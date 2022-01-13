اخبار السعوديه

الأرصاد: درجات تحت الصفر وثلوج شمال المملكة

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ضبط 7 مخالفين للبيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق المدينة المنورة والحدود الشمالية والرياض والقصيم والجوف، 7 مخالفين لنظام البيئة، 5...

f4f4335026.jpgالرياض: دوت الخليج
247e734bb0.jpg10 جمادى الآخرة 1443 هـ

القوة الأمنية لشرطة عُمان تشارك في أمن الخليج العربي 3

وصلت القوة الأمنية لشرطة عمان السلطانية للمشاركة في التمرين التعبوي الخليجي المشترك للأجهزة الأمنية لدول ...

icon-byline.pngالدمام: دوت الخليج
icon-clock.png10 جمادى الآخرة 1443 هـ

الشورى يناقش مشروع نظام السياحة المعدَّل الأسبوع المقبل

يعقد مجلس الشورى الأسبوع القادم -عبر الاتصال المرئي- جلساته العادية «الحادية والعشرين، والثانية والعشرين» من أعمال السنة الثانية...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png10 جمادى الآخرة 1443 هـ

الداخلية تجدد تحذيرها من عقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية بالقطاع الخاص

جددت وزارة الداخلية نشر بيانها السابق حيال المخالفات لإجراءات الوقاية من ، ومنها: دعوة المنشأة الأشخاص وإقامة التجمعات،...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png10 جمادى الآخرة 1443 هـ
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تمكين القائمين على سُفَر إفطار الصائمين بالمسجد النبوي من أماكنهم السابقة

أوصت ورشة عمل نظمتها وكالة شؤون المسجد النبوي بتمكين القائمين على سُفَر إفطار الصائمين المصرح لهم من أماكنهم المخصصة لهم في السابق,...

icon-byline.pngالمدينة المنورة :دوت الخليج
icon-clock.png10 جمادى الآخرة 1443 هـ

عاجل | التحديات تؤخر نقل أسواق النفع العام

دافعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن بطء مسار نقل اختصاصات أسواق النفع العام من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إليها،...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png10 جمادى الآخرة 1443 هـ

عاجل | رسوم الـ 180 ألف ريال تغضب المحامين

انتقد محامون عزم الهيئة للمحامين فرض مبلغ مالي يقدر بـ180 ألف ريال مقابل الحصول على ترخيص منصة وساطة إلكترونية لتقديم خدمات...

icon-byline.pngالرياض: مؤيد معافا
icon-clock.png10 جمادى الآخرة 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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