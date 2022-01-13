القوة الأمنية لشرطة عُمان تشارك في أمن الخليج العربي 3

وصلت القوة الأمنية لشرطة عمان السلطانية للمشاركة في التمرين التعبوي الخليجي المشترك للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي «أمن الخليج العربي 3»، الذي تستضيفه المملكة في منطقة عمليات التمرين بالمنطقة الشرقية. وأكد قائد القوة العمانية العقيد سالم بن مبارك الأبروي، جاهزية واستعداد القوة للمشاركة في التمرين، متطلعًا إلى تحقيق التطلعات المشتركة بين الدول الأعضاء ورفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني بين المشاركين تنفيذًا لأهداف التمرين، واستمرارًا في تطوير العمل الأمني وقدرات العناصر الأمنية في التعامل مع الطوارئ والأزمات المختلفة.



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