الشورى يناقش مشروع نظام السياحة المعدَّل الأسبوع المقبل

يعقد مجلس الشورى الأسبوع القادم -عبر الاتصال المرئي- جلساته العادية «الحادية والعشرين، والثانية والعشرين» من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، حيث تستعرض لجان المجلس المتخصصة تقاريرها، ووجهات نظرها حيال الموضوعات، التي أحيلت لها ودرستها، وتقدم توصياتها حيالها أمام المجلس، لمناقشتها والتصويت عليها.

وسيناقش المجلس خلال جلسته العادية الحادية والعشرين، التي يعقدها المجلس الاثنين القادم تقريرًا تقدمه اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، كما تقدم لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تقريرها المقدم بشأن مشروع نظام السياحة المعدَّل، فيما تستعرض لجنة الشؤون الخارجية تقريرها بشأن مقترح مشروع «الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة إلى السعوديين»؛ المقدم استنادًا للمادة «23» من نظام المجلس.

ويصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية، التي وردت في وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، في التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1441/ 1442هـ، فيما تقدم لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1441/ 1442هـ.

كما تستعرض لجنة الطاقة والصناعة وجهة نظرها، حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقريرين السنويين لوزارة الطاقة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعام المالي 1441/ 1442هـ.

من جانب آخر، تقدم لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال جلسة المجلس العادية الثانية والعشرين، التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم، وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وتستعرض لجنة المياه والزراعة والبيئة، وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم، في التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1441/ 1442هـ، وتقدم لجنة الثقافة والرياضة والسياحة وجهة نظرها، تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وتُطرح خلال الجلسة توصيات لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الواردة في وجهة نظرها المقدمة، حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم، في التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1441/ 1442هـ، تمهيدًا للتصويت عليها خلال الجلسة، كما تستعرض ذات اللجنة، وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التعديلات المقترحة، على نظام التأمينات الاجتماعية.

وتستعرض لجنة الحج والإسكان والخدمات، ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم، في مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، فيما تقدم لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية تقريرها، بشأن مقترح تعديل نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/3» وتاريخ 10/ 2/ 1393هـ، المقدم استنادًا للمادة «23» من نظام المجلس.

وتتضمن جداول أعمال جلسات المجلس عددًا من مذكرات التفاهم والتعاون، بين المملكة وعدد من الدول الصديقة والشقيقة، في عدد من المجالات.