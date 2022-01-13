شكرا لقرائتكم خبر عن "ساند" خفض اشتراك التأمين ضد التعطل إلى 0.75% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، تخفيض نسب الاشتراكات في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" ، موكدة أن النسب الجديدة ستكون 0.75% على المشترك و 0.75 % على صاحب العمل عوضا عن 1 % على المشترك و 1 % على صاحب العمل ، وتم تطبيق ذلك اعتبارا أول يناير 2022.

وأوضحت أن قرار خفض نسبة الاشتراك يأتي نتيجة للتقييم الدوري المستمر لالتزامات الصندوق والمنافع الممنوحة التي يقدمها النظام، مؤكدة أن قرار خفض نسب الاشتراك لا يؤثر على مقدار التعويض المستحق لمستفيدي ساند سواءً الحاليين أو المستفيدين في المستقبل.