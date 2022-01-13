شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 مخالفين بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق المدينة المنورة والحدود الشمالية والرياض والقصيم والجوف، (7) مخالفين لنظام البيئة، (5) مواطنين ومقيمان من الجنسيتين الهندية والباكستانية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (7) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلةً بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.