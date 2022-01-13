شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون المسجد النبوي: تمكين القائمين على سُفَر إفطار الصائمين من أماكنهم السابقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصت ورشة عمل نظمتها وكالة شؤون المسجد النبوي بتمكين القائمين على سُفَر إفطار الصائمين المصرح لهم من أماكنهم المخصصة لهم في السابق, وتحديد الأعداد على سفر الإفطار بحسب الحالة الصحية المتعلقة بجائحة كورونا, وذلك في إطار خطة تقديم خدمات إفطار الصائمين في شهر رمضان للعام القادم بالمسجد النبوي. وتضمنت توصيات ورشة عمل "تنظيم خدمات إفطار الصائمين خلال شهر رمضان بالمسجد النبوي لعام 1443هـ": إلزام مقدم خدمة إفطار الصائمين بالتعاقد مع شركات الإعاشة المعتمدة لتجهيز الوجبات وفق الاشتراطات الصحية, وتحديد عدد الأشخاص على السجادة الواحدة في حال تطبيق التباعد الجسدي بواقع خمسة أشخاص, وفي حال عدم التباعد تحديد عدد الأشخاص بواقع 12 شخصاً على السجادة الواحدة. كما أوصت الورشة التي نظمتها إدارة خدمات إفطار الصائمين بوكالة شؤون المسجد النبوي أمس, أن يكون جلوس الصائمين على جهة واحدة من السفرة باتجاه القبلة فقط. فيما حددت غرة شهر رجب القادم موعداً لتجديد بيانات مقدم خدمة إفطار الصائمين في شهر رمضان بالمسجد النبوي.