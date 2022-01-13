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1490جولة تفقدية على مساجد وجوامع  الباحة 

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الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، خلال الأسبوع الماضي، (1490) جولة تفقدية على جوامع ومساجد المنطقة؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتطبيق الضوابط الصحية المعتمدة من الوزارة؛ للحد من انتشار فيروس . وأوضح المدير العام للفرع مرزوق بن عبدالله الرويس، أن هذه الجولات تأتي للتأكد من تطبيق لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وتحقيق التباعد الجسدي، وترتيب الصفوف، وقياس درجة الحرارة, وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة جميع مرتادي بيوت الله، وتعزيز الصحة العامة في مختلف مناطق المملكة. وأكد ضرورة مواصلة الجولات ومتابعة تحقيق الإجراءات الاحترازية في جوامع ومساجد المنطقة، والتقيد بما يأتي من الجهات المختصة للإسهام في منع انتشار الفيروس.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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