شكرا لقرائتكم خبر عن لمخالفتهم نظام العمل.. إنذار 14 منشأة في نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات تفتيشية على محال الأثاث المكتبي والمفروشات بمدينة نجران ومحافظة حبونا، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بالإنابة حمد محمد آل منصور، أن اللجنة قامت بزيارة 104 محال، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 132 موظفًا سعوديًا، فيما بلغ عدد الوافدين العاملين بالنشاط 113 وافدًا من مختلف الجنسيات، وحصر 9 فرص عمل جديدة للمواطنين، وإنذار 14 منشأة تعمل بالنشاط.

وأشار إلى أن نسبة التوطين في المنشآت التي جرى زياراتها تصل إلى 54%، داعيًا أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف المواطنين، تفاديًا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.