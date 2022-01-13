شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة نصف طن «أسماك فاسدة» بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادرت بلدية محافظة الجبيل حوالي 500 كيلو من الأسماك الفاسدة، وذلك خلال جولاتها الرقابية على الشركات والمحلات الغذائية، بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المستهلكين.

وأشار رئيس بلدية محافظة الجبيل م. نايف الدويش، إلى تكثيف الحملات الرقابية الصحية للتأكد من مدى التزام مشغلي سوق الأسماك والمحلات الغذائية وبعض مطاعم الشركات بتطبيق الاشتراطات الصحية، والتي أسفرت عن مصادرة ما يقرب من 500 كيلو من الأسماك الفاسدة، بالإضافة إلى العديد من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام، مشيرا إلى التخلص من المواد المصادرة بالطرق الصحية المتبعة، وكذلك تطبيق الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.

وأكد الدويش ضرورة التزام أصحاب المحلات بتنفيذ الاشتراطات الصحية المطلوبة، لافتا إلى أن البلدية حريصة على متابعة الأسواق الغذائية كافة، ومراقبة السلع والمنتجات بصورة مستمرة؛ للتأكد من صلاحية ما يعرض، ودعا رئيس بلدية الجبيل عموم المواطنين والمقيمين بالمحافظة للتعاون مع البلدية في الإبلاغ عن المخالفين للصحة العامة عبر مركز البلاغات الموحد «940».