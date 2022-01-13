شكرا لقرائتكم خبر عن رفع مخلفات 47 قطعة أرض فضاء بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت إدارة النظافة ببلدية محافظة الخبر، التراكمات من 47 قطعة أرض فضاء خلال الأسبوعين الماضيين، في أحياء التحلية والشراع والصواري والعقيق والأمواج بالعزيزية، ضمن أهدافها الرامية للحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي للمدينة، وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. مشعل الحربي، أنه جرى خلال الحملة رفع ما يزيد على 865 مترا مكعبا من الأنقاض ومخلفات البناء مجهولة المصدر، وإزالة الحشائش المنتشرة في الأراضي الفضاء؛ حفاظا على عدم تجمع الحشرات والقوارض.

وقال إن الحملة مستمرة بشكل أسبوعي بأحياء الخبر، مشيرا إلى أن مسح وتنظيف الأراضي يأتيان ضمن أهداف الحفاظ على نظافة الأماكن العامة بها والارتقاء بمستوى الخدمات ودورها في تشكيل الوجه الحضاري للمنطقة وحماية البيئة والحد من تلوثها.