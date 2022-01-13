شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 9300 م3 نفايات بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية محافظة الخفجي أكثر من 9300 متر مكعب من النفايات خلال الأسبوعين الماضيين، عبر أعمال التنظيف بالمحافظة ضمن مبادرة «التشوه البصري»، وذلك بإزالة المخلفات ورفع النفايات الصلبة وإزالة الرمال والأتربة من الشوارع وتسوية الساحات، بالإضافة إلى استبدال حاويات النفايات القديمة بحاويات جديدة.

وأوضح رئيس البلدية م. محمد الحميداني، أن البلدية كثفت أعمال النظافة خلال الأسبوعين الماضيين، وتضمنت الكنس الآلي واليدوي بالأحياء السكنية والشوارع الرئيسية، ورفع مخلفات البناء مجهولة المصدر بكمية 2700 متر مكعب، ونفايات صلبة بكمية 3600 متر مكعب، بالإضافة إلى استبدال 300 حاوية نفايات قديمة بجديدة، وذلك ضمن برامج البلدية في رفع مستوى النظافة بالمحافظة. وأكد م. الحميداني أن البلدية تسعى من خلال حملاتها إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض البناء والمخلفات بين الأحياء السكنية، والتخلص منها بالطرق السليمة، بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة.