شكرا لقرائتكم خبر عن 4 برامج لطالبات الكلية الجامعية بقرية العليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت جامعة حفر الباطن أنها تسعى في الفترة الحالية إلى تعزيز قدراتها البشرية والمادية التي تؤهلها إلى تطوير برامجها الأكاديمية واستحداث برامج وتخصصات جديدة نوعية ومتميزة متوائمة مع احتياجات سوق العمل في مختلف كليات الجامعة والفروع.

وقالت ردا على استفسار (اليوم) بشأن استحداث أقسام علمية في الكلية الجامعية بقرية العليا، إنها استحدثت في الآونة الأخيرة وفعلت العديد من البرامج في عدد من كليات الجامعة وفروعها، ومنها تفعيل برنامج إدارة الأعمال في الكلية الجامعية بقرية العليا، ليصبح عدد البرامج الأكاديمية المتاحة لطالبات الكلية الجامعية بقرية العليا أربعة برامج بكالوريوس في «الآداب في الدراسات الإسلامية، والآداب في اللغة الإنجليزية مسار الترجمة، والعلوم في الأحياء، والعلوم في إدارة الأعمال».

ولفتت إلى أنها بصدد التوسع في تفعيل برامج نوعية لجميع المراحل الدراسية «دبلوم – بكالوريوس- دبلوم عالٍ - ماجستير»، والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتحقق أهداف الجامعة الإستراتيجية، مؤكدة على منح فرص عادلة للطلاب والطالبات في القبول في البرامج الأكاديمية المتاحة.

وكان أهالي المحافظة أكدوا ضرورة توفير أقسام علمية بكلية البنات، خاصة أن طالبات المحافظة والمراكز التابعة، المنتظمات والمنتسبات في كلية النعيرية، وكلية محافظة حفر الباطن، يعشن مخاطر يومية على الطرق وهن ذاهبات وعائدات، إضافة إلى عجز بعضهن عن دفع أجرة النقل. وأشار مواطنون إلى أنهم تعبوا لتكبدهم مشاق الطريق ذهابا وإيابا بشكل يومي، رغم وجود كلية بالمحافظة، لكن لا يتوافر بها غير قسمين فقط.