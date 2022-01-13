شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يدشن وحدات «الحروق» و«الجلطات الدماغية» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد وزير الصحة فهد الجلاجل، أمس، عددا من المنشآت الصحية في محافظة الأحساء، شملت كلا من مستشفى الملك فهد بالهفوف، والولادة والأطفال، والملك فيصل العام، ومركز دايابتر، إضافة إلى مركز صحي المزروع.

ودشن في مستشفى الملك فهد وحدة الحروق بسعة 24 سريرا، منها 6 عزل وسريران للعناية المركزة مع وجود غرفتين للمعالجة المائية وغرفة للعمليات، إضافة إلى تدشين وحدة الجلطات الدماغية الحادة التي تم تجهيزها باستخدام وسائل التقنية الحديثة لدعم وسرعة التشخيص والعلاج المبكر للسكتة الدماغية على مدار الساعة.

واطلع خلال جولاته، التي أجراها بمرافقة رئيس مجلس إدارة تجمع الأحساء الصحي الدكتور أحمد الشعيبي، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الهندسية المهندس الوليد العكرش، والرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور خالد الملا، على سير العمل.

بعد ذلك، زار مركز دايابتر الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة لعلاج ومتابعة مرضى السكر النوع الأول للأطفال، واطلع على نتائج الأداء وما حققه المركز منذ افتتاحه، وأسهم في خفض معدل دخول المرضى للتنويم في المستشفى إلى أقل من 1 % مقارنة بمعدل 7 % عالميا.

وتفقد وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى الولادة والأطفال والتي تم تطويرها وتجهيزها وفق أحدث التقنيات الطبية بسعة 50 سريرا، تبعها زيارة لمستشفى الملك فيصل العام اطلع خلالها على سير العمل في عدد من الأقسام الطبية.

واختتم وزير الصحة زيارته بتفقد مركز «تأكد» والاطلاع على سير العمل، وزيارة مركز صحي المزروع الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية مؤخرا بالهوية الجديدة، مؤكدا على الجميع أهمية تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وحث على بذل المزيد من الجهد لرفع كفاءة الأداء وتوفير الرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المستويات تحقيقا لتطلعات القيادة الحكيمة «أيدها الله».