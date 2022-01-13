شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى حفل الاستقبال السنوي لغرفة الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشجيع مبادرات قطاع الأعمال الموجهة لخدمة وتنمية المجتمع

نهوض بدور القطاع الخاص بما يواكب مستهدفات رؤية 2030

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، أمس الأربعاء، حفل الاستقبال السنوي 2021 لغرفة محافظة الأحساء، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، وعدد من رجال وسيدات الأعمال، ومشاركة مسؤولي الأجهزة الحكومية.

برامج ناجحة

وكرّم سموه مجلس إدارة الغرفة للدورة العاشرة السابقة «1438-1442هـ»، ورجال الأعمال، الذين بادروا بتقديم الدعم لإنجاح البرامج والمبادرات التي ساهمت في تخفيف آثار جائحة «كورونا» على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدمية بمحافظة الأحساء.

حراك نوعي

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالعزيز الموسى، حرص واهتمام الغرفة بدعم كل الخطوات والمبادرات والمشروعات التي تنهض بدور القطاع الخاص بما يواكب مُستهدفات رؤية 2030، والحراك النوعي الكبير الذي تتبنّاه الغرفة خلال الفترة الأخيرة، خاصة ما يتعلق بالخط الإستراتيجي والمؤسسية والحوكمة والاستدامة وبناء الشراكات الهادفة، وكذلك دعم ورعاية وتمكين المشاريع الناشئة والرياديين من شباب المحافظة.

متطلبات التنمية

ونوه «الموسى» برعاية وتشريف سمو أمير الشرقية، وسمو محافظ الأحساء للحفل، ودعم سموهما فعاليات الغرفة وتشجيع مبادرات قطاع الأعمال المُوجّهة لخدمة وتنمية المجتمع، مما يُسهم في النهوض بدور قطاع الأعمال وتحمّل مسؤولياته وأدواره المجتمعية، بما يلبّي متطلبات التنمية في المحافظة، ضمن مستهدفات رؤية 2030.

تعزيز التواصل

يُذكر أن حفل الاستقبال السنوي لرجال وسيدات الأعمال بالغرفة، هو تقليد سنوي مهم، درجت الغرفة على تنظيمه لتعزيز التواصل والتعاون بين قطاعات الأعمال ومختلف الأجهزة والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية، تعزيزًا لعلاقاتها وتأكيدًا لدورها في خدمة وتنمية المجتمع.

دعم ورعاية المشاريع الناشئة والرياديين من شباب المحافظة

اهتمام بالمؤسسية والحوكمة والاستدامة وبناء الشراكات الهادفة