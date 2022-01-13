شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين التعامل مع آثار العواصف الغبارية والان نبدء بالتفاصيل
وأكد د. غلام في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمركز الإقليمي للإنذار المبكر من العواصف الغبارية، أمس، بحضور ممثلي دول المجلس التعاون والشركاء من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وجامعة كاوست، أهمية تعزيز الممكنات الفنية والتقنية في هذا المجال، لتحقيق الأهداف السامية المرجوة من المركز من خلال التنسيق والدعم المثمر، ونقل المعرفة في مجال دراسة العواصف الغبارية.
وبيّن أن حجم المشاكل الناجمة عن العواصف الغبارية أصبح هاجسا كبيرا لدولنا وشعوبنا بسبب ما تخلفه من آثار سلبية على منطقتنا، التي ظهرت بشكل لافت خلال الأعوام القليلة الماضية، وهو ما دعا المملكة إلى النظر في اتخاذ الخطوات الجادة، التي تحقق لنا ولدول الإقليم القدرة على توقع الآثار الناجمة عن العواصف الغبارية من خلال رصد ودراسة آثارها على مجتمعاتنا، كمبادرة من المملكة لتعزيز قدرات دول الإقليم في مجابهة هذه الظاهرة المتنامية، والحد من آثارها، خاصة في ظل العوامل المناخية، التي تعيشها المنطقة من تصحر وجفاف، وندرة الموارد الطبيعية إضافة للظواهر الجوية المتطرفة، التي أصبحت حديث العالم والمنظمات الدولية.