شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 6 مخالفات بمساكن العمالة في الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت لجنة متابعة أوضاع سكن العمالة الأجنبية في غرب الدمام، والمكونة من أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة، وبلدية غرب الدمام، والأمن الوقائي، ووزارة الموارد البشرية، ووزارة الصحة، 6 مخالفات صحية ووجهت إنذارا، بعدد من المساكن التابعة لعدد من الشركات، وذلك خلال جولاتها الميدانية للتأكد من مساكن الشركات، لمنع انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19».

وأشار مشرف ترخيص سكن العمالة في بلدية غرب الدمام مشعل الرويلي، إلى رصد العديد من المخالفات في الزيارة الأخيرة، ومن أبرزها عدم وجود معقمات، وسوء نظافة المطبخ، والتهوية، وعدم وجود شهادة صحية لدى العاملين بالمطبخ، وعدم وجود أماكن لوضع النفايات. ولفت إلى زيارة مساكن لبعض الشركات، التي يقطنها أكثر من 800 عامل أجنبي، بهدف الحفاظ على صحتهم، أسفرت عن توجيه العديد من الإنذارات والمخالفات، ومطالبة المسؤولين في الشركات المخالفة بضرورة مراجعة بلدية غرب الدمام، مبينا أن هدف هذه الجولات الميدانية تقييم تطور الوضع الوبائي لجائحة كورونا، في مساكن العمالة وفي المنشآت الخاصة.

وأكد مشرف وممثل أمانة المنطقة الشرقية بلجنة متابعة سكن العمالة الأجنبية سامي العنزي، ضرورة الامتثال بتطبيق الإجراءات الصحية والاحترازات الوقائية، التي تحد من انتشار الفيروس في مساكن العمال، مبينا أن اللجنة تعمل ضمن 19 معيارا صحيا تم تحديدها في مساكن العمالة، التي تحد من انتشار الجائحة، منها نظام وتوفير التطهير، ووجود غرفة عزل، والتهوية، وعدد العمالة في الغرفة الواحدة، ودورات المياه، ووجود حراس أمن، ووسائل السلامة.

من جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، استمرارية الحملات للتأكد من تطبيق اشتراطات الاحترازية داخل سكن العمالة الوافدة يوميا للحد من انتشار هذا الوباء وعلى أعلى المعايير والمستويات.