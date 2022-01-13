شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يطلق الحملة المشتركة لمعالجة التشوه البصري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس، الحملة المشتركة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالأحساء، والتي تُعنى برفع المخلّفات والأنقاض، بالشراكة بين القطاعات الحكومية والخدمية والقطاع الخاص، وذلك على هامش تدشين مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة 2022 في قلعة الأمانة التراثية.

وتأتي هذه الحملة التي تنطلق اليوم ضمن المساعي الرامية إلى تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري أحد أهداف برنامج جودة الحياة وتحقيق رؤية المملكة 2030م، وتستمر لمدة أسبوعين بمشاركة 10 قطاعات حكومية، و15 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص.

وتُشرف أمانة الأحساء على الحملة المشتركة واعتماد الخطة التنفيذية لها من خلال حصر المواقع المستهدفة والمعدات المشاركة ومتابعة تنفيذ الأعمال، وطرحت 50 فرصة تطوعية للمتابعة والإشراف على الأعمال وإعداد التقارير الخاصة بالحملة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتعزيز جانب التطوع البلدي، فيما تُقدر الكميات المستهدفة بالرفع والإزالة من المواقع المحددة بحوالي 148 ألف متر مكعب، من خلال تشغيل أكثر من 130 معدة وآلية من قبل القطاعات المشاركة.

وأكدت الأمانة أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وإسهام أفراده في المحافظة على البيئة من خلال استمرارية تنفيذ الخطط والبرامج؛ تحقيقاً لمستهدفات إزالة عناصر التشويه البصري وتحسين المشهد الحضري، تدعيماً لبرنامج جودة الحياة.