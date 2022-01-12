شكرا لقرائتكم خبر عن «سيرك دوجلاس» العالمي يبهر زوار موسم الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقام في موسم الرياض فعالية سيرك دوجلاس في مسرح أرينا بوليفارد بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، والذي يقدمه نجمة الجليد الروسية Cirque de glace، من خلال تقديم عروض جليدية مليئة بالإثارة بالإضافة إلى الألعاب البهلوانية في أجواء ترفيهية مميزة .

يستمر موسم الرياض بنسخته لهذه العام بإطلاق الفعاليات المميزة التي تجذب إليها الزوار من كافة الفئات العمرية للاستماع بأجواء ترفيهية مسلية. من ضمن هذه الفعاليات، فعالية سيرك دوجلاس ويستمر لـ6 أيام متتالية بتقديم عروض جليدية تروي قصة رحلة تطور الإنسان بتقنيات وطرق مليئة بالإثارة، الموسيقى، الألوان، الألعاب البهلوانية لتمنح الزوار أجواء ترفيهية فريدة. تتميز عروض Cirque de glace التي تقدمها شركة نجمة الجليد الروسية Russian Ice Stars، إحدى أشهر شركات عروض الجليد المسرحية في العالم، بعرضها لأول مرة في موسم الرياض 2021، كجزء من نشاطاته لهذا العام.

ويقدم فريق سيرك دوجلاس المكون من عدة متزلجين أوروبيين وعالميين، إضافة إلى أولمبيين سابقين، عروضهم الوحيدة لعام 2021 في المملكة على الجليد، حيث يقدم عروض على أرضية جليدية مبنية خصيصاً لذلك وتزن أكثر من 45000 كجم، وتم تجهيز موقع العروض كاملاً من خلال دعمه بنحو 35 كلم من الأنابيب تحت الجليد، لإبقاء الأرضية مجمدة عند درجة حرارة -15 درجة مئوية، ويمتاز العرض بفريق السيرك المكون من عدة متزلجين عالميين، ليقدموا رقصات جليدية من تصاميم المصمم جوزيبي أرينا، مع عروض ضوئية مذهلة للمصمم الأكثر شهرة في بريطانيا تيم روتليدج. وتمتاز هذا العرض بألعاب تعتمد على الخفة، كالألعاب البهلوانية.

حيث يجذب الكثير من الزوراء الموسم للاستمتاع بالعروض السرك على الجليد، ويقام العرض لمرتين يومين في الساعة ٨ مساء الى الساعة ٩ مساء، والعرض الثاني من الساعة ٩:٣٠ الى ١٠:٣٠ مساء، لمدة ساعة كاملة من العروض البهلوانية و الخفة على مسطحات ثليجي.