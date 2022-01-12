المُحليات الاصطناعية.. «الغذاء» تسمح والبلدية تمنع

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وقال استشاري التغذية العلاجية ونائب رئيس الجمعية السعودية للبيئة الدكتور خالد المدني لـ«مكة» إن المحليات الاصطناعية المستخدمة في السعودية مصنفة بأنها آمنة للاستخدام، وهي تستخدم لتقليل السعرات الحرارية في الحلويات والمشروبات الساخنة والباردة، لمن يتبعون نظاما غذائيا منخفض السعرات، وأيضا لمرضى السكري، كما أنها لا تسبب تسوس الأسنان كالسكر العادي، لا سيما مع تشجيع كل المختصين الصحيين على التوعية بأهمية مكافحة السمنة والحفاظ على وزن مثالي، في ظل تسجيل معدلات مرتفعة في المملكة للإصابة بالأمراض ذات الصلة بالسمنة كالسكري، ضغط الدم المرتفع وأمراض القلب وغيرها.
وأكد أن قرار البلدية بحاجة لإيضاح وتفصيل، لأنه بشكله الحالي يبدو غير متوافق مع تصنيف الهيئة العامة للغذاء والدواء للمحليات الاصطناعية بأنها آمنة، مضيفا بأنه يمكن فهم القرار لو كان مرفقا بتحذير يمنع إعطاء هذه الحلويات للأطفال بعمر سنة واحدة وأقل، أوللمصابين بمرض الفينيل كيتو يوريا الذين لا يسمح لهم باستخدام محلي الاسبارتيم فقط وليس كل أنواع المحليات الاصطناعية.
الصحيفة حاولت التواصل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ولكن ردا لم يصل حتى وقت إعداد هذا التقرير.
المحليات الاصطناعية بحسب المدني:
- مصنفة بأنها آمنة في المملكة
- لا تسبب تسوس الأسنان كالسكر العادي
- تستخدم لتقليل السعرات الحرارية
- تتناسب مع مرضى السكري
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