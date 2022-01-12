شكرا لقرائتكم خبر المُحليات الاصطناعية.. «الغذاء» تسمح والبلدية تمنع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثارت المادة 12-5 من لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات إعداد وتجهيز وبيع الحلويات/الباب الثالث/الاشتراطات الخاصة والصادرة عن الإدارة العامة للمواد الغذائية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التساؤلات حول سبب اشتراط خلو الكيك، الحلوى الهلامية، الملبس، مصاصة الأطفال من المحليات الاصطناعية رغم أن هذه المحليات سبق أن صنفتها الهيئة العامة للغذاء والدواء بأنها آمنة للاستهلاك، ورغم أنها تدخل في صنع العديد من أنواع الحلويات المخصصة للحمية للراغبين في خفض أوزانهم أو المحافظة عليها وكذلك لمرضى السكري.

وقال استشاري التغذية العلاجية ونائب رئيس الجمعية السعودية للبيئة الدكتور خالد المدني لـ«مكة» إن المحليات الاصطناعية المستخدمة في السعودية مصنفة بأنها آمنة للاستخدام، وهي تستخدم لتقليل السعرات الحرارية في الحلويات والمشروبات الساخنة والباردة، لمن يتبعون نظاما غذائيا منخفض السعرات، وأيضا لمرضى السكري، كما أنها لا تسبب تسوس الأسنان كالسكر العادي، لا سيما مع تشجيع كل المختصين الصحيين على التوعية بأهمية مكافحة السمنة والحفاظ على وزن مثالي، في ظل تسجيل معدلات مرتفعة في المملكة للإصابة بالأمراض ذات الصلة بالسمنة كالسكري، ضغط الدم المرتفع وأمراض القلب وغيرها.

وأكد أن قرار البلدية بحاجة لإيضاح وتفصيل، لأنه بشكله الحالي يبدو غير متوافق مع تصنيف الهيئة العامة للغذاء والدواء للمحليات الاصطناعية بأنها آمنة، مضيفا بأنه يمكن فهم القرار لو كان مرفقا بتحذير يمنع إعطاء هذه الحلويات للأطفال بعمر سنة واحدة وأقل، أوللمصابين بمرض الفينيل كيتو يوريا الذين لا يسمح لهم باستخدام محلي الاسبارتيم فقط وليس كل أنواع المحليات الاصطناعية.

الصحيفة حاولت التواصل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ولكن ردا لم يصل حتى وقت إعداد هذا التقرير.

المحليات الاصطناعية بحسب المدني:

