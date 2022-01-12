مهرجان ربيع النعيرية يستقطب 100 ألف زائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقطب مهرجان ربيع النعيرية في نسخته العشرين، والذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية تحت عنوان «روح التراث وعبق الماضي»، بعد ستة أيام من انطلاقه «101.878 زائرا من جميع مناطق المملكة ودول مجلس التعاون من جميع الأعمار والفئات. وتضمنت فعاليات وبرامج المهرجان مشاركات مميزة لعدد من الهيئات والإدارات بالمحافظة، وأمسيات شعرية وإنشادية يومية، إضافة إلى عروض الخيول والإبل والأسر المنتجة والقرية التراثية وحديقة الطيور وأركان أخرى متنوعة ومقاه شعبية من دول الخليج، كما قدمت الفرق الترفيهية عروضها اليومية للأسرة والطفل عبر فقرات كوميدية ومسابقات تفاعلية وشخصيات كرتونية محببة للأطفال.



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