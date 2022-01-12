شكرا لقرائتكم خبر تنوع برامج شتاء جازان يستثمر الهوايات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحفل برنامج مهرجان شتاء جازان 22، بالعديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية التي تسعى لاستثمار الهوايات لدى مختلف فئات المجتمع، وتعزيز جودة الحياة، وذلك تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويشهد المهرجان تنفيذ أنشطة متنوعة فتحت مجالا واسعا لمشاركة الشباب من خلال ثلاثة مسارات للهايكنج في كل من وادي لجب وجزيرة فرسان ومحافظة بيش، وسباق الجري الذي شهد مشاركة 270 متسابقا، وسباق الدراجات الهوائية الذي سيتم تنظيمه خلال الأيام القادمة، إلى جانب منافسات كرة القدم والطائرة الشاطئية التي يتنافس بها أكثر من 500 رياضي.

ويتيح مهرجان شتاء جازان أمام فئات المجتمع المشاركة في البرامج الثقافية من خلال معرض «فنن» الذي يضم أقساما في الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والنحت والرسم الحر والخط العربي، بمشاركة 90 فنانا، ويشهد توافد العديد من محبي الفن يوميا بمقر المعرض بمركز الأمير سلطان الحضاري، إضافة للمعارض الفنية وورش الرسم الحر التي تشهدها القرية التراثية وتحظى باهتمامات الزوار ومشاركتهم الفاعلة.

وتسعى فعالية «مستكة» لتحسين البيئة المحلية والمشهد الحضري بوسط البلد بمدينة جيزان، حيث شارك 50 فنانا وفنانة من التشكيليين بجازان في تزيين نحو 600 م2 من الواجهات بلوحات فنية، حولت قلب مدينة جيزان القديم لمتعة بصرية، إلى جانب تقديم ألوان الفنون والرقصات الشعبية التي ارتبطت بحياة الناس في المنطقة.