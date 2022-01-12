جبال ومزارع وطرقات الباحة تتوشح بالرداء الأبيض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اكتست جبال ومزارع وطرقات عدد من محافظات ومراكز منطقة الباحة بالرداء الأبيض، إثر سقوط كميات كبيرة من البَرد المصاحب لأمطار غزيرة شهدتها الأجزاء الشمالية من مدينة الباحة ومحافظة بني حسن.

وتقاطرت المركبات المليئة بالعائلات جوانب الطرقات لتلتقط عدسات كاميراتهم تدفق مياه السيول الوفيرة من بين أحضان جبال المنطقة الشاهقة، مصدرة بذلك أصوات هديرها لتترنم مسامعهم بأنغام الطبيعة وسحرها الخلاب، إضافة إلى تراشق كبارهم قبل الصغار بما تجمعه راحة أيديهم من حبات البرد.

وأظهرت بعض مواقع هطول الأمطار في عدد من محافظات المنطقة، معطيات الجمال التي تشكلت مع أمطار الخير والبركة، واحتضان المدرجات الزراعية لكميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول، مع تكون بساط أخضر على امتداد البصر زاده جمالا كثافة البرد الذي كسا المكان أردية بيضاء، وشلالات تخترق القمم العالية لتحط في بطون الأودية والمزارع.