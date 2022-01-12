شكرا لقرائتكم خبر «الغذاء والدواء» تدحض الشائعات بصفحة ركن المستهلكين الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسهيلا للحصول على المعلومات العلمية الصحيحة، وتعزيزا لدور الهيئة التوعوي، وفرت الهيئة العامة للغذاء والدواء على موقعها الالكتروني صفحة خاصة بالمستهلكين.

وتحتوي الصفحة على عدد من المعلومات التوعوية والأدلة الإرشادية بأشكال مختلفة تغطي جميع النشاطات الواقعة تحت إشراف «الهيئة».

كما يمكن من خلال «ركن المستهلكين» التحقق من صحة شائعة جرى تداولها عن «الغذاء والدواء»، وذلك عبر صفحة خاصة بتوضيح الحقائق حول الشائعات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول أبرز ما يُتداول.

الحاسبات التفاعلية

فيما يتيح الركن عددا من الحاسبات التفاعلية كـ»حاسبة السعرات الحرارية»، التي تساعد المستخدم على تحديد الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية، مع مراعاة عوامل عدة كالعمر والجنس والوزن ومستوى النشاط اليومي والجهد البدني، و»حاسبة جرعة الباراسيتامول للأطفال»، التي تستخدم لحساب الجرعة الصحيحة للدواء بالاعتماد على وزن الطفل، وذلك لتفادي حالات التسمم الناتجة عن الحساب غير الدقيق للجرعات.

كذلك الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية والمخصصة لمصنعي الأغذية، لتسهل عليهم حساب البيانات التغذوية للمنتج الغذائي، إضافة إلى «حاسبة نقاط المنتجات الغذائية» السائلة والصلبة، وهي حاسبة مختصة بحساب القيمة الغذائية للمنتج الغذائي من 100 جرام.

الحملات التوعوية

ومن خلال «ركن المستهلكين» يمكن استعراض الحملات التوعوية التي نفذتها «الهيئة»، شاملة جميع التفاصيل الخاصة بكل حملة من أدلة إرشادية وتصاميم توعوية وجميع المعلومات والروابط المتعلقة بكل موضوع.

وتعزيزا لدور «الهيئة» التوعوي، أتاحت قناة لتواصل المجتمع معها بشكل مباشر من خلال (خدمة أمرك «AMRQ»)، وهي عبارة عن بريد الكتروني (amrqsfda.gov.sa) متاح للجميع لطلب الوسائل التوعوية والمحاضرات والأنشطة والفعاليات وورش العمل والمعارض، ويتم التعامل مع الطلبات من قبل مختصي التوعية بالهيئة وتصنيفها وجدولتها حسب الأهمية والإمكانية.

ويمكن زيارة الموقع الالكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء، والاطلاع على المحتوى التوعوي العلمي لـ»ركن المستهلكين» وغيره من الخدمات والأقسام من خلال الرابط: (www.sfda.gov.sa).