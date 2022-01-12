واجهات جدة البحرية تشهد إقبالا خلال الإجازة المدرسية

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ووفرت الأمانة المساحات المخصصة للعائلات في الواجهة البحرية والحدائق العامة لقضاء أوقات متميزة والاستمتاع بالأجواء الجميلة، من خلال المرافق والجلسات التي تشتمل على مسطحات خضراء وألعاب أطفال تناسب مختلف الأعمار ومقاعد جلوس وأكشاك ومطاعم ومقاهي متنوعة.
وكثفت الأمانة جهودها الميدانية لتهيئة الواجهات البحرية والمرافق العامة في محافظة جدة لاستقبال السكان والزوار، من خلال صيانة المرافق العامة ونظافتها وتطهيرها، وتكثيف الأعمال الرقابية على المنشآت التجارية للإسهام في رفع مستوى امتثال المنشآت، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.
وأسهم تنوع عناصر المرافق العامة في زيادة مشاركة المجتمع في أنشطة عامة تحقيقا لجودة الحياة مثل مزاولة رياضة المشي أو استخدام الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة لمزاولة مثل هذه الرياضات، وممارسة الرياضات البحرية المختلفة كالسباحة والكرة الشاطئية وتجربة الدبابات البحرية واليخوت.
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