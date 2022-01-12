شكرا لقرائتكم خبر تعليم مكة يشدد على تطبيق البروتوكولات للعودة الحضورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع مدير التعليم بمكة المكرمة الدكتور أحمد الزايدي أمس على استعدادات عدد من المدارس الابتدائية للعودة الحضورية الآمنة، حيث شملت الجولة مدارس عبدالله بن أبي بكر، ومحمد بن عبدالوهاب، وأويس القرني، مؤكدا على ضرورة الالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة «وقاية».

وكان الزايدي ترأس أمس الأول اجتماع اللجنة الإشرافية على العودة الحضورية الآمنة لأكثر من 200 ألف طالب وطالبة لمرحلتي رياض الأطفال والمدارس الابتدائية. واستعرض خلال الاجتماع الذي عقد - عن بعد - خطط الإدارات ومكاتب التعليم وجاهزية المدارس في تطبيق الإجراءات الصحية.

فيما تواصل القيادات التعليمية بتعليم مكة جولاتها التفقدية لمدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وذلك تهيئة للعودة الحضورية الآمنة والتأكد من الالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة «وقاية».

وأعلنت رياض الأطفال بتعليم مكة جاهزيتها لاستقبال أطفالها للعودة الحضورية وذلك وسط أجواء ترفيهية تعليمية وبتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة «وقاية».

وجندت 64 فرقة صيانة وتكييف طاقتها وإمكاناتها في مركز العمليات والطوارئ بتعليم مكة لتنفيذ استمرار خطة الصيانة والاستجابة للبلاغات الطارئة، وذلك استعدادا للعودة الحضورية لطلبة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.