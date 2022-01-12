شكرا لقرائتكم خبر المركز الوطني يستعرض مستجدات القطاع غير الربحي في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أول اجتماعاته برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد الراجحي.

واستهل رئيس المجلس الاجتماع بشكره للقيادة على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي يهدف إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري والفني على القطاع وزيادة التنسيق والدعم.

وتناول المجلس في اجتماعه الذي أقيم بحضور أعضائه عددا من الموضوعات كان من ضمنها استعراض مستجدات القطاع غير الربحي في المملكة، وأعمال المركز منذ صدور قرار تنظيمه. كما اعتمد التوجه الاستراتيجي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتمت الموافقة على تشكيل لجان تابعة للمجلس لتسيير أعمال المركز.

يذكر أن إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يرتبط برؤية 2030 عبر استهداف تنمية القطاع غير الربحي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030، وزيادة عدد المنظمات غير الربحية في مختلف المجالات التنموية، وزيادة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع بحلول عام 2030.