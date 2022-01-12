تعريف كوادر جامعة طيبة بالاستثمار الأمثل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم جامعة طيبة عبر المنصة الالكترونية -عن بعد - اليوم اللقاء التعريفي للمعلمين والمعلمات المرشحين في برنامج «الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية»، بمشاركة ممثلي الكليات والجهات المنفذة للبرنامج بالجامعة. ويقدم اللقاء تعريفا ببرنامج الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية، والجوانب الأكاديمية التي تستهدف المعلمين والمعلمات من خلال البرنامج الوطني الذي يهدف إلى استثمار طاقات وقدرات معلمي ومعلمات تخصصات التربية الإسلامية، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية في مراحل التعليم العام، وتطويرها، لسد العجز في تخصصات المهارات الرقمية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والرياضيات، والتربية البدنية والدفاع عن النفس، والتفكير الناقد، والمهارات الحياتية والأسرية، والتسويق، والفنون، ومبادئ الإدارة، وغيرها، وتحسين واستقطاب المعلمين والمعلمات، وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم، لتدريس تخصصات أخرى، لتلبية متطلبات التنمية، وحاجات سوق العمل.



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