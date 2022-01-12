تقويم دراسي يتيح التحويل بجامعة نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، التقويم الدراسي للفصل الثاني من العام الجامعي الحالي 1443 هـ، الذي يتضمن جميع المواعيد الأكاديمية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس. وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن التقويم شامل لكل ما يتطلبه طلاب وطالبات الجامعة من عمليات متمثلة في التحويل الداخلي والخارجي، و طلبات إعادة القيد والزائر والتأجيل، إضافة إلى موعد طرح الجداول الدراسية، مؤكدا أن الجامعة بدأت استقبال الطلبات وفقا للتقويم الدراسي من 6 /6/ 1443هـ.



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