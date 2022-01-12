برد وسيول تجتاح الباحة وتأهب لأمطار الأيام الثلاثة

شهدت العديد من المناطق، أمس، أمطارا غزيرة، شملت «عسير والمدينة المنورة وتبوك»، وتكوّنت سحب رعدية على منطقة الباحة، شملت تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية، وتدنيا في مدى الرؤية، وسيولا وتساقطا للبرد على مدينة الباحة، ومحافظات «العقيق، والقرى، والمخواة، وبلجرشي، وغامد الزناد».

كما شهدت منطقة المدينة المنورة أمطارا، شملت المدينة المنورة وينبع والعيص وبدر، وتبعتها بردية اكتست بها رمال المحافظة، بينما شجعت الأهالي على الخروج، وثوثيق البرد الذي يعتبر نادرا في محافظة بدر، في حين سحبت بلدية المحافظة تجمعات مياه الأمطار.

وسجلت كميات الأمطار، أمس، في المدينة المنورة بالمليلمتر 0.2. كما سجلت القيصومة، التابعة للمنطقة الشرقية، 0.5.

وفي منطقة الحدود الشمالية، سجلت عرعر 4، ورفحاء 10، وحائل 11، والجوف 1.

وتمكنت فرق أمانة المدينة المنورة الميدانية من معالجة آثار تجمّعات مياه الأمطار، وإعادة الحركة لطبيعتها في المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف المياه في عددٍ من الطرق والأحياء.

وأوضحت الأمانة أن فرق النظافة والصيانة وتشغيل شبكات تصريف مياه الأمطار باشرت، منذ وقت مبكر اليوم، أعمالها الميدانية في المواقع المحددة، والمرصودة مسبقا، من خلال الآليات والمعدات والكوادر البشرية.

فرص مهيأة

أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية في 6 مناطق بدءا من اليوم حتى السبت المقبل، حيث يتوقع أن يبدأ تأثر هذه المناطق بأمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم، ومنها المدينة المنورة ومكة المكرمة وحائل والقصيم والرياض والشرقية.

وتزداد الفرصة الجمعة والسبت على المناطق لتكّون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وزخات من البرد، ولا يستبعد أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها الجمعة والسبت على أجزاء من الرياض والشرقية والباحة وعسير ومكة المكرمة.

زخات رعدية

توقع خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالعزيز الحصيني حالة جوية ممطرة على أجزاء واسعة من مناطق «مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية والباحة وعسير وجنوب حائل»، تمتد إلى الكويت وقطر والإمارات والبحرين.

وأوضح موقع طقس العرب (السعودية) أن اليوم فرصة لزخات رعدية ومتفرقة من الأمطار في أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة. كما توجد احتمالية لزخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من حائل والقصيم وجنوب الحدود الشمالية، وغدا (الجمعة) فرصة لزخات رعدية من الأمطار في أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، تشمل الأجزاء الساحلية منها مثل ينبع ورابغ وجدة. كما تشمل أجزاء من القصيم وشمال المنطقة الشرقية وشمال منطقة الرياض إداريا.

و(السبت) فرصة لزخات رعدية ومتفرقة من الأمطار في أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة. كما تشمل أجزاء من منطقة الرياض إداريا والمنطقة الشرقية.