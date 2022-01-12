10 أطنان بذور في 11 منطقة

قام المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بنثر أكثر من 10 أطنان من البذور في 11 منطقة حول المملكة خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع انطلاق حملة لنجعلها خضراء. وشملت البذور التي تم نثرها ثمانية أنواع هي: الرغل والسدر والفرس والروثة والعرفج والغاف الخليجي والرمث والضمران. كما تضمنت حملة «لنجعلها خضراء» أعمالًا متنوعة في عدد من مناطق المملكة، منها التشجير في مواقع مختارة وسواحل البحار، ونثر البذور في الروضات والفياض والمراعي المتدهورة والمتنزهات الوطنية والبرية، وحملات نظافة لبعض مواقع الغطاء النباتي.



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