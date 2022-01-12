200 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأطفال بالطائف

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وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من خدمات قسم الطوارئ بلغ 145379 مستفيدا، فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ33492 مستفيدا، كما قدم قسم العلاج الطبيعي خدماته لـ14451 مستفيدا، فيما بلغ عدد حالات التنويم 5621 حالة، وقدم الطب الاتصالي خدماته لـ 3631 مستفيدا.
وأضافت «إن قسم الأشعة أجرى 25435 فحصا إشعاعيا، و 908536 فحصا مخبريا، كما تم صرف 211712 وصفة طبية، وذلك خلال الفترة نفسها.
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