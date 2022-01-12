تسجيل 5362 إصابة بكورونا وشفاء 2499 حالة

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وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 593,545 حالة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 552,057 حالة. وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتي وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8899 حالة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
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