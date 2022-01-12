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تسجيل 5362 إصابة بكورونا وشفاء 2499 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 5362 حالة إصابة مؤكدة، وتعافي 2499 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 218 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 593,545 حالة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 552,057 حالة. وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتي وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8899 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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