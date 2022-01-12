التعليم تتابع جاهزية 13 ألف مدرسة ابتدائية و4800 روضة

كثّفت اللجان الإشرافية في إدارات التعليم في جميع مناطق المملكة أعمالها لمتابعة تنفيذ قرار العودة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ استعداداً لاستقبال طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية.

وبدأت اللجان جولاتها للوقوف على استعدادات وجاهزية أكثر من 13 ألف مدرسة ابتدائية في المملكة، وما يزيد على 4800 روضة أطفال، إلى جانب تنفيذ خطط العودة الحضورية الآمنة، وتأمين كافة الاحتياجات والتجهيزات للمباني المدرسية، وتطبيق الاجراءات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية"، بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة الطلبة وأسرهم والمجتمع، كذلك تعزيز انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الحالي، والمساهمة في تأمين سلامة البيئة المدرسية.

وتعمل إدارات ومكاتب التعليم على التفاعل والرد على استفسارات أولياء الأمور حول آليات وضوابط العودة الحضورية الآمنة لأبنائهم وبناتهم من طلبة المدارس ورياض الأطفال، وذلك في إطار الشراكة المثمرة بين وزارة التعليم والمجتمع والأسرة لاستكمال الطلاب والطالبات رحلتهم التعليمية حضورياً في مدارسهم بعد انقطاع نحو عامين.