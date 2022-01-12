شكرا لقرائتكم خبر عن جواز السفر السعودي يحتل المركز 65 ضمن أقوى الجوازات بالعالم عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل جواز السفر السعودي للمركز 65 في أحدث تصنيف لأقوى جوازات السفر العالمية لعام 2022 بعد أن كان في المركز 72 في العام السابق، وفقا لمؤشر"هنلي باسبورت" لأقوى جوازات السفر عالميا.

واتسعت الفجوة بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها فيما يتعلق بحرية السفر، وفقاً لما جاء في التقرير الأول لعام 2022 الصادر عن شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية Henley & Partners

ويستند المؤشر إلى البيانات المقدمة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، والخاص بمراقبة جوازات السفر الأكثر ملاءمة للسفر في العالم بشكل منتظم منذ عام 2006.

وأظهر التقرير انعكاس تفشي جائحة كورونا على قوة جوازات السفر، نظراً لزيادة الحواجز التي تم إدخالها مع تفشي جائحة كورونا، والتي أدت إلى أكبر فجوة تنقل عالمية في تاريخ المؤشر البالغ 16 عاماً.

وجوازات السفر الأكثر قوة في العالم، هي وفقاً لترتيبها اليابان وسنغافورة، ويستطيع حاملوها من الناحية النظرية، السفر بدون تأشيرة إلى 192 وجهة.

فيما احتل جواز السفر الأفغاني المرتبة الأخيرة، حيث يمكّن حامله من السفر إلى 26 دولة فقط دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.