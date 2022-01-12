شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد رئيس «نزاهة» والصلاة عليه عصر الخميس بالخُبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي اللواء متقاعد إبراهيم محمد الكهموس (أبوماجد)، والد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" مازن إبراهيم الكهموس، وسوف يصلى عليه في مسجد الملك فهد بالخُبر بعد صلاة العصر يوم الخميس الموافق 9-6-1443 هجري والموافق 13-1-2022.

أبناؤه:-

ماجد إبراهيم الكهموس

مازن إبراهيم الكهموس

معن إبراهيم الكهموس

وسيكون العزاء بالمقبرة أو عبر الواتس آب مراعاة للإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.