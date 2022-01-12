شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمير الشرقية يُطلق الحملة المشتركة لمعالجة التشوه البصري بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - رفع المخلّفات بالشراكة بين القطاعات الحكومية والخدمية والقطاع الخاص

- تنطلق غداً ضمن المساعي الرامية إلى تحسين المشهد الحضري

- تشغيل أكثر من 130 معدة وآلية من قبل القطاعات المشاركة

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء ، الحملة المشتركة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالأحساء والتي تُعنى برفع المخلّفات والأنقاض، بالشراكة بين القطاعات الحكومية والخدمية والقطاع الخاص، وذلك على هامش تدشين مهرجان تسويق تمور الاحساء المُصنّعة 2022 في قلعة الأمانة التراثية.

وتأتي هذه الحملة التي تنطلق غداً ضمن المساعي الرامية إلى تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري أحد أهداف برنامج جودة الحياة وتحقيق رؤية المملكة 2030م، وتستمر لمدة أسبوعين بمشاركة 10 قطاعات حكومية، و 15 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص.

وتُشرف أمانة الاحساء على الحملة المشتركة واعتماد الخطة التنفيذية لها من خلال حصر المواقع المستهدفة والمعدات المشاركة ومتابعة تنفيذ الأعمال، وطرحت 50 فرصة تطوعية للمتابعة والإشراف على الأعمال وإعداد التقارير الخاصة بالحملة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتعزيز جانب التطوع البلدي، فيما تُقدر الكميات المستهدفة بالرفع والإزالة من المواقع المحددة بحوالي 148 ألف متراً مكعباً، من خلال تشغيل أكثر من 130 معدة وآلية من قبل القطاعات المشاركة.

وأكدت الأمانة على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وإسهام أفراده في المحافظة على البيئة من خلال استمرارية تنفيذ الخطط والبرامج تحقيقاً لمستهدفات إزالة عناصر التشويه البصري وتحسين المشهد الحضري، تدعيماً لبرنامج جودة الحياة .