شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. أمير الشرقية يرعى حفل الاستقبال السنوي لغرفة الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - حرص واهتمام الغرفة بدعم كل الخطوات والمبادرات والمشروعات التي تنهض بدور القطاع الخاص

- حراك نوعي كبير تتبنّاه الغرفة خلال الفترة الأخيرة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، حفل الاستقبال السنوي 2021 لغرفة الأحساء، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، وعدد من رجال وسيدات الأعمال، ومشاركة مسؤولي الأجهزة الحكومية، وذلك بفندق الأحساء انتركونتننتال.

وكرّم سموه مجلس إدارة الغرفة للدورة العاشرة السابقة (1438-1442هـ) ورجال الأعمال الذين بادروا بتقديم الدعم لإنجاح البرامج والمبادرات التي ساهمت في تخفيف آثار جائحة "كورونا" على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدمية بالأحساء.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالعزيز الموسى، حرص واهتمام الغرفة بدعم كل الخطوات والمبادرات والمشروعات التي تنهض بدور القطاع الخاص بما يواكب مُستهدفات رؤية 2030، والحراك النوعي الكبير الذي تتبنّاه الغرفة خلال الفترة الأخيرة، خاصة ما يتعلق بالخط الاستراتيجي والمؤسسي والحوكمة والاستدامة وبناء الشراكات الهادفة وكذلك دعم ورعاية وتمكيّن والمشاريع الناشئة والريادييّن من شباب الأحساء.

كما نوه برعاية وتشريف سمو أمير الشرقية وسمو محافظ الأحساء للحفل ودعم سموه لفعاليات الغرفة وتشجيع مبادرات قطاع الأعمال المُوجّهة لخدمة وتنمية المجتمع، مما يُسهم في النهوض بدور قطاع الأعمال وتحمّل مسؤولياته وأدواره المجتمعية، بما يلبي متطلبات التنمية في الأحساء، ضمن مستهدفات رؤية 2030.

يذكر أن حفل الاستقبال السنوي لرجال وسيدات الأعمال بالغرفة، هو تقليد سنوي مهم درجت الغرفة على تنظيمه لتعزيز التواصل والتعاون بين قطاعات الأعمال ومختلف الأجهزة والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية، تعزيزًا لعلاقاتها وتأكيدًا لدورها في خدمة وتنمية المجتمع.