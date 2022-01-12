شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القصيم يستعد لاستقبال طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم، تقريرًا مفصلاً من المدير العام للتعليم بالمنطقة محمد الفريح, عن استعدادات وأعمال الإدارة العامة التي تقدمها من أجل استقبال طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومساعد مدير تعليم القصيم عبدالرحمن الصمعاني.

وأشاد سموه بما قُدِّم وعُرِض من تنظيمات وترتيبات تعزز من اكتمال المنظومة التعليمية؛ من أجل بداية تعليمية حضورية آمنة وفاعلة للطلاب والطالبات، واطلع على عرض مفصل عن أبرز منجزات الإدارة العامة للتعليم، وما حُقِّق من مكتسبات تنافسية ذات جودة على مستوى المملكة خلال عام دراسي مضى.