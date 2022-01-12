شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الاسلامي تكشف عن إنجازاتها خلال الفترة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أهم منجزات المنظمة خلال الفترة الماضية، أمام الدورة الرابعة والأربعين للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التحضيرية للدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، التي تستضيفها جمهورية باكستان الإسلامية في مقر الأمانة العامة في جدة خلال الفترة من 11 - 13 يناير 2022.

وقال" منذ انعقاد الدورة الماضية لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في المنظمة , جرى إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة التي تدخل في اختصاص اللجنة الاقتصادية الإسلامية والثقافية والاجتماعية رغم الإجراءات الوقائية التي فرضها وباء كوفيد - 19.

وأوضح أن المنظمة ركزت اهتمامها على تنفيذ المشاريع والبرامج الاقتصادية في قطاعات مهمة، مثل الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي والعمل والعمالة والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى التجارة وتكثيف الاستثمارات، لتحقيق رؤية تضمن تحقيق الأهداف المحددة في برنامج عمل المنظمة حتى عام 2025.

وأكد أن الأمانة العامة، قامت بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للتعاون العالمي والتكنولوجي (كومستيك)، بتنظيم القمة الإسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في 16 يونيو 2021 في أبوظبي، لافتا إلى الجهود التي بذلت لمواجهة وباء فيروس كورونا، وتحسين صحة الأم والطفل، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، وغيرها من الملفات.

وبين أن الأمانة العامة كانت قد أطلقت مجموعة من البرامج التي تضمنت حماية التراث الثقافي، ونشر القيم الإسلامية النبيلة للتسامح والتضامن والوسطية، مشيرا إلى مشاركة الأمانة العامة مع الجامعة الإسلامية في أوغندا في الاستعدادات لتنظيم نشاط ثقافي للمنظمة في كمبالا، بالإضافة إلى نجاح الدورات السابقة لمهرجان المنظمة.

وأشار إلى أنه تم في مجال التنمية الاجتماعية الانتهاء من اللوائح الداخلية والمالية للجنة الأسرة من قبل الهيئة الحكومية الدولية المفتوحة العضوية، مشيرا إلى أن الأمانة العامة تعكف حالياً على عقد اجتماعات إضافية لفريق الخبراء الحكومي الدولي لوضع اللمسات الأخيرة على هذه اللوائح.

وأضاف، "وفي مجال تمكين المرأة وتكريس العدالة بين الجنسين، عقد في القاهرة المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة في الدول الأعضاء، وبحث القضايا المتعلقة بتمكين المرأة وسبل ووسائل الحفاظ على المكاسب التي حققتها الدول الأعضاء في هذا المجال، واعتمدت قرارات مهمة بشأن حماية وتمكين المرأة".