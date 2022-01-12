شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمير الشرقية يفتتح البرج الشمالي لمجموعة الموسى الطبية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يضم البرج العديد من المرافق والتقنيات المتطورة التي ترفع من جودة الخدمات الطبية

- أنظمة ترفيه وتعليم للمرضى داخل غرف التنويم بجانب ١٠ غرف عمليات رقمية

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء، البرج الشمالي لمجموعة الموسى الطبية، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، ووزير الصحة فهد الجلاجل، وعدد من المسئولين بالمنطقة، وذلك في قاعة الشيخ عبدالله المبارك للمؤتمرات في البرج.

وفور وصول سموه أزاح الستار لتدشين البرج، ثم تجول في أرجاء البرج الشمالي وأطلع على أحدث التقنيات الطبية والعلاجية، واستمع سموه إلى شرح من خلال عرض تقديمي لمسيرة المستشفى ومراحل التطور التي مر بها منذ بداية تأسيسه حتى الوقت الحالي.

وأشاد سموه بما يحظى به القطاع الصحي في المملكة من دعم من القيادة الحكيمة لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطن والمقيم، كما نوه سموه بتكامل المنشآت الصحية الخاصة مع الحكومية للوصول إلى خدمة متميزة.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمستشفى الموسى التخصصي مالك الموسى، أن البرج الشمالي تم بناءه على مساحة 75 ألف متراً مربعاً بارتفاع ١٧ طابق، وبطاقة استيعابية تصل إلى 220 سريراً لترتفع طاقة المستشفى الإجمالية الى 500 سرير، إضافة إلى 5 طوابق تحت الأرض تستوعب 500 سيارة، ويضم البرج الشمالي 60 عيادة تشكل 3 مراكز تميز شملت مركز العظام والمفاصل والإصابات الرياضية، ومركز علم الأعصاب، ويقدم برنامج متكامل لإدارة السكتة الدماغية، ومركز قلب متقدم مزود بأحدث الأجهزة التكنولوجية القلبية مثل غرف العمليات المتكاملة Hybrid OR ومختبر الفيزيولوجيا الكهربائية، إضافة إلى أكبر مركز متكامل لعلاج الاورام و السرطان في المنطقة.

وأضاف الموسى، أن البرج يضم كذلك العديد من المرافق والتقنيات المتطورة التي ترفع من جودة الخدمات الطبية وتضمن سلامة وراحة المرضى وتحسن من تجربتهم حيث سيضيف البرج ٢٢٠ سرير جميعها غرف خاصة بمساحات واسعة وخدمات متميزة، وتشمل الاقسام التي ستنتقل إلى البرج الشمالي؛ مختبر مرجعي مؤتمت بالكامل، الصيدلية الذكية، نظام صرف الأدوية المؤتمته لمرضى التنويم، بجانب أنظمة ترفيه وتعليم للمرضى داخل غرف التنويم، فضلا عن ١٠ غرف عمليات رقمية، معملين للقسطرة القلبية والأوعية الدموية، أكبر وحدة تعقيم مركزي وأكثرها تقدمًا في المنطقة، مهبط للطائرات، حدائق معلقة، وكذلك قاعات طعام للموظفين والمرضى، صالة رياضية ومركز صحي، إضافة إلى مجموعة متميزة من الأعمال الفنية المحلية والعالمية لدمج الفن في رحلة الشفاء.

يذكر أن المستشفى تم اعتماده من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في ١٢ برنامج للإقامة الطبية وبرنامجي زمالة في بيئة تعليمية ثرية، تحفز على التعليم ويتدرب في المستشفى ما يزيد عن ٦٠ طبيباً في مختلف التخصصات الطبية والدقيقة.