شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أمير الشرقية يضع حجر الأساس لمركز «تفاؤل» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - سيتم الإنتهاء من المشروع خلال الربع الأخير من عام 2023

- سيكون على مساحة 2500 متر مربع وبتكلفة 15 مليون ريال تقريباً

وضع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، وبحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، حجر الأساس لمبنى جمعية مكافحة السرطان الخيرية "تفاؤل"، بجوار منتزه الملك عبدالله بالأحساء.

وأطلع سموه على مرافق المبنى والذي يحتوي على 10 مرافق متنوعة تهدف لخدمة مرضى السرطان وذويهم ويتضمن نادي رياضي، صالون نسائي، معرض توعوي تقني دائم، مكتبة بحثية عن امراض السرطان، مركز علاج طبيعي، وعيادات استشارية، ونادي للأطفال.

وأشاد سموه بما تقدمه الجمعية من برامج ومعارض مختلفة لخدمة المستفيدين من خدمات الجمعية، ويُعد ذلك تجسيداً لخدمة المجتمع وتفعيلاً لدور الجمعية في التنمية والرعاية، مؤكداً على أهمية تطوير خدمات الجمعية وتقديم خدمات متميزة للمرضى بالإضافة لتوعية كافة افراد المجتمع، داعياً الله العلي القدير أن يمن على المرضى بالشفاء العاجل.

بدوره عدّ رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان بالأحساء الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العفالق ، مشروع مركز تفاؤل نوعي وفريد في المنطقة لما يُقدمه من برامج توعوية وتأهيلية وترفيهية وما يتضمنه من قاعة متعددة الأغراض تُعقد فيها المحاضرات والندوات والبرامج التدريبية والتثقيفية ومعرض دائم ومكتبة بحثية في مجال المرض وآخر ما توصلت إليه البحوث، إضافة إلى نادي صحي وتأهلي ومركز متخصص للأجزاء والبدائل التعويضية، ومقر إداري للجمعية، وذلك على مساحة 2500 متر مربع وبتكلفة 15 مليون ريال تقريباً.

وسيتم الانتهاء من المشروع خلال الربع الأخير من عام 2023م، مؤكداً حرص الجمعية على تعزيز الوقاية من الإصابة بمرض السرطان وتحفيز المواطنين والمقيمين على الكشف المبكر عن الأورام وتقديم الخدمات المتكاملة للمرضى وابراز نجاحاتهم وابداعاتهم وقصصهم وتجاربهم التي تنشر الأمل وتبث روح التفاؤل في نفوسهم ونفوس أفراد المجتمع.

وأشار العفالق، إلى خضوع أكثر من 60 ألف مواطن ومواطنة في الأحساء لبرامج الكشف المبكر، فيما تم الكشف على آلاف حالات الأورام في مراحلها الأولى والتي يمكن علاجها 95% منها بدون تدخل جراحي، فقد تم استكمال فحص الماموجرام لسرطان الثدي خلال العام الماضي 2021م لـ 6680 سيدة، و 4019 مواطن لسرطان القولون.

يذكر أن فريق عمل الجمعية نفذ عدة برامج وخدمات أهمها برامج نقل المرضى من منازلهم إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام فمنذ انطلاق الخدمة تم نقل أكثر من 1700 مستفيد، وتم علاج 81 مستفيد ببرنامج علاج المقيمين المصابين بالسرطان بتكلفة تزيد عن 4 ملايين ريال، فيما استفاد من المنح التعليمية والتدريبية أكثر من 713 مستفيد، إضافة إلى ما قدمته برامج الأجهزة والتعويضات، والدعم النفسي، وبرامج خاصة للأطفال من خدمات.