شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 9300 متر مكعب أنقاض في «الخفجي» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذّت أمانة المنطقة الشرقية، ضمن مبادرة "التشوه البصري"، حملة نظافة شاملة في محافظة الخفجي، نتج عنها رفع 9300 متر مكعب من النفايات الصلبة والأنقاض مجهولة المصدر، واستبدال 300 حاوية نظافة قديمة بحاويات جديدة.

وأكدت الأمانة أن الحملة تهدف إلى الارتقاء بمستوي النظافة العامة والوعي البيئي والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض البناء والمخلفات بين الأحياء السكنية والتخلص منها بالطرق السليمة بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة.

من جانب آخر ضبطت حوالي 500 كيلو من الأسماك الفاسدة في محافظة الجبيل، وذلك ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة على الشركات والمحلات الغذائية في المحافظة بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات بالتواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجته.