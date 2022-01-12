شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 16 منشأة مخالفة ورصد 36 مخالفة للاحترازات بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين 5,679 جولة رقابية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية, والتي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد 36 مخالفة، وإغلاق 16 منشأة مخالفة، وتنوعت تلك المخالفات ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات الوقائية.

وأكدت الأمانة مواصلة الجهود لمكافحة فيروس كورونا والتأكد من رفع مستوى الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أية مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.