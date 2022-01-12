شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال» تسعترض خدمات التحول الرقمي بـ«إكسبو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ضمن مشاركة الوزارة في جناح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في إكسبو 2020, ورقة عمل في الورشة التي نظمتها الأمانة حول الخدمات الإلكترونية لوزارات الداخلية المتعلقة بالعمل الأمني المشترك.

واستعرض الوكيل المساعد لتقنية المعلومات والتحول الرقمي بالأحوال المدنية العقيد عثمان بن رشيد الزهراني في ورقة العمل، الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين، وكيف أسهمت عملية التحول الرقمي في الأحوال المدنية من توفير الوقت والجهد على المستفيدين.

وأشار الزهراني إلى أن الأحوال المدنية تواصل جهودها الحثيثة في أتمتة جميع الإجراءات لديها والاستغناء عن الورق في جميع أعمالها، موضحًا أن الأحوال المدنية تواكب عملية التحول الرقمي التي تسير عليها جميع الجهات من خلال إقامة شراكات تسهم في تقديم خدمات إلكترونية متطورة تلبي طموح المستفيدين.