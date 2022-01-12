شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية وضباب .. تعرف على طقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - ما زالت الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل والقصيم كذلك على أجزاء من مناطق عسير، الباحة وجازان , ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على الجزء الشمالي وشمالية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.