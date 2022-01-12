شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى حفل الاستقبال السنوي لغرفة الأحساء2021.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلبية متطلبات التنمية ضمن مستهدفات رؤية 2030

تشجيع المبادرات الموجهة لنهوض وخدمة المجتمع

برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، تنظم غرفة محافظة الأحساء حفل الاستقبال السنوي 2021، اليوم الأربعاء، بحضور رجال وسيدات الأعمال بمشاركة مسؤولي الأجهزة الحكومية والإعلاميين بالأحساء.

إنجاح البرامج

ويشهد برنامج الحفل تكريم مجلس إدارة الغرفة للدورة العاشرة السابقة «1438 - 1442هـ»، وتكريم رجال الأعمال الذين بادروا بتقديم الدعم لإنجاح البرامج والمبادرات التي ساهمت في تخفيف آثار جائحة «كورونا» على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدمية بالأحساء.

خدمة وتنمية

من جهته، ثمّن رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالعزيز الموسى، رعاية وتشريف أمير الشرقية للحفل، وذلك بحضور محافظ الأحساء، مؤكدًا أن حرص واهتمام سمو الأمير سعود بن نايف، برعاية ودعم فعاليات الغرفة وتشجيع مبادرات قطاع الأعمال المُوجّهة لخدمة وتنمية المجتمع، يُسهمان في النهوض بدور قطاع الأعمال وتحمّل مسؤولياته وأدواره المجتمعية، بما يلبي متطلبات التنمية في الأحساء، ضمن مستهدفات رؤية 2030.

دعم ورعاية

وأكد الموسى حرص واهتمام الغرفة بدعم كل الخطوات والمبادرات والمشروعات التي تنهض بدور القطاع الخاص بما يواكب مُستهدفات رؤية 2030، منوهًا بالحراك النوعي الكبير الذي تتبنّاه الغرفة خلال الفترة الأخيرة، خاصة ما يتعلق بالخط الإستراتيجي والمؤسسية والحوكمة والاستدامة وبناء الشراكات الهادفة، وكذلك دعم ورعاية وتمكين المشاريع الناشئة والرياديين من شباب الأحساء، موجهًا الدعوة لزملائه من مشتركي الغرفة وقطاع الأعمال للحضور والمشاركة في الحفل.

تجديد التواصل

من جانبهم، ثمّن نائبا رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس باسمهم وكافة منسوبي قطاع الأعمال بالأحساء، رعاية سمو أمير الشرقية للحفل وتشريف محافظ الأحساء، مبيّنين أن هذه الرعاية الكريمة هي محل تقدير وامتنان وحفاوة من الجميع؛ لأنها تعطي الغرفة وقطاع الأعمال بالأحساء قوة دفع كبيرة للتقدم والتطور، مؤكدين أهمية المناسبة؛ لما لها من دور في تعزيز روابط مجتمع الأعمال وتجديد التواصل والتعاون وتبادل الآراء وبحث المبادرات لدعم برامج الغرفة وخدمة المجتمع والاقتصاد المحلي.

تنمية المجتمع

يُذكر أن حفل الاستقبال السنوي لرجال وسيدات الأعمال بالغرفة، هو تقليد سنوي مهم درجت الغرفة على تنظيمه لتعزيز التواصل والتعاون بين قطاعات الأعمال ومختلف الأجهزة والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية، تعزيزًا لعلاقاتها وتأكيدًا لدورها في خدمة وتنمية المجتمع.