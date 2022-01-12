شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة مجتمعية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث أمين عام مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة د. أحمد التميمي، ورئيس مجلس إدارة المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة عبدالرحمن السيف، سبل التعاون المشترك لتبادل الخبرات العلمية والعملية بما يُسهم في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات الرئيسة التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، تمهيدًا للعمل المؤسسي المشترك بما يرتقي إلى تطلعات وأهداف الطرفين التي تسهم في تفعيل البرامج المجتمعية، وتوحيد الجهود اللازمة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تهيئة البيئة المناسبة لتمكينهم ودمجهم في المجتمع.