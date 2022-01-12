شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تكمل استعدادات استضافة «أمن الخليج العربي 3» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت وزارة الداخلية استعداداتها لاستضافة التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «أمن الخليج العربي 3» بالمنطقة الشرقية، الذي يُقام تنفيذًا لقرار وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الـ «37».

ويستهدف التمرين تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الأمني، ورفع مستوى التنسيق ودرجة الاستعداد والجاهزية للأجهزة الأمنية لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة والتصدي لجميع التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها منطقة الخليج العربي.