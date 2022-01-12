شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مليونا أرباح فنادق مكة.. وجاهزية لخدمة معتمري الخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد أعضاء في اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة، جاهزية 201 شركة ومؤسسة عمرة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، متوقعين زيادة أعداد المعتمرين القادمين من الخارج خلال الـ 3 الأشهر القادمة.

وبينوا أن إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، أنعشت أرباح الفنادق والنقل والمطاعم والتسوق في مكة المكرمة بنحو ١٥ مليون ريال، مشيرين إلى أن هناك أكثر من 1200 فندق تحتوي على أكثر من 270 ألف غرفة فندقية بتصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية. فيما توقع عضو اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة سعيد باحشوان، أن تشهد الثلاثة الأشهر القادمة «رجب - شعبان - رمضان» زيادة في أعداد المعتمرين القادمين من الخارج، موضحا استعدادات بعض الدول لموسم العمرة مثل «أوزبكستان، ليبيا، مصر، تونس، الجزائر»، وقدوم مجموعات من «إندونيسيا - باكستان - الهند».

وقال باحشوان إن شركات ومؤسسات العمرة البالغ عددها 201 شركة ومؤسسة عمرة جاهزة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، وذلك في ظل توجيهات حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتقديم أفضل الخدمات في ظل المشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتأدية المناسك براحة وطمأنينة وأمن وأمان، لافتا إلى إشراف وتنسيق وزارة الحج والعمرة لتطبيق الاشتراطات والبروتوكولات الخاصة بقدوم المعتمرين والزوار. متوقعا انتعاش قطاع العمرة وارتفاع مؤشرات الإيواء في الفنادق وارتفاع الحراك التجاري في وسائل النقل والمطاعم والتسوق وغيرها في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقدر عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة وعضو لجنة السفر والسياحة بمجلس الغرف السعودية هاني العميري أرباح الفنادق والنقل والمطاعم والتسوق في مكة المكرمة، خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني بنحو ١٥ مليون ريال، مبينا أن هناك أكثر من 1200 فندق تحتوي على أكثر من 270 ألف غرفة فندقية بتصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية، مضيفا أن الإجازة يغتنمها الكثيرون في قضائها بمكة المكرمة خاصة القاطنين في المدن التي تشهد برودة في الطقس وذلك لأداء مناسك العمرة من خلال تطبيق «اعتمرنا» وكذلك البحث عن الدفء، الأمر الذي ينعش الحركة الاقتصادية في مكة المكرمة.

وتوقع ارتفاع مؤشرات الإيواء في الفنادق وارتفاع الحراك التجاري في وسائل النقل والمطاعم والتسوق في مكة المكرمة، خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الحالي ومع استعدادات الاستقبال لمعتمري الخارج في موسم العمرة خلال الثلاثة الأشهر القادمة «رجب - شعبان - رمضان» وبالتزامن مع ما ستشهده مكة خلال الأيام القليلة القادمة التي تتزامن مع إجازة منتصف الفصل الدراسي الحالي من انتعاش الحركة الاقتصادية وتوافد العديد من الزوار والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها.